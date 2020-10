L’annonce de l’arrivée de Curtis Kabeya (ex-Liege, Olympic) et de Dorian Dervite (Sporting Charleroi, Tottenham, Lille…) à la Renaissance Mons 44 a réveillé tout un milieu mis en sommeil avec les dernières mesures sanitaires liées à la lutte contre le Coronavirus. Si une reprise avant 2021 est toujours sur la table, ces transferts ont tout de même étonné tant le retour à la compétition semble s’éloigner pour l’instant.

Dans la démarche du RAEC Mons, il y a surtout l’envie de ne plus perdre de temps dans une saison particulière et au début de laquelle les Dragons de Luigi Nasca se montraient ambitieux, notamment avec l’arrivée de Cordaro et de Traoré. Mais leur entame de championnat n’a pas été conforme aux attentes. La faute à l’absence de Traoré pour raisons administratives, à la blessure (avant la mise sur pause du championnat) de Cordaro et à celle de Kalonji et d’un groupe d’adolescents manquant encore d’expérience à ce niveau.