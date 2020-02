Monsieur Magas a stoppé les débats durant 15 minutes samedi soir durant le match de D3A amateurs entre Tertre-Hautrage et Kosova Schaebeek





Si l’USGTH n’a fait qu’une bouchée du Kosova et a accompli un grand pas vers le maintien, on retiendra de ce match de samedi soir en D3A amateurs que M. Magas, l'homme en noir, a interrompu la partie durant 15 minutes (56e) car il ne se sentait plus en sécurité suite aux menaces verbales de Lutula.

"Après une très mauvaise première période, j’ai fait un changement tactique qui s’est avéré payant, puisqu’on a fait la différence en seconde. On a joué avec nos armes et on a su profiter des erreurs et de l’énervement des joueurs adverses", soulignait Jean-Christophe Dessily. C.D.

La fiche du match

Tertre-Hautrage : Polain ; Jean-Philippe (76e Wojkiewicz), Collier (79e Toscan), El Araichi, Wattier ; Heddaji, Henry, Dupire, Garcia Rendon, Wantiez ; Saudoyer (46e Bostjancic).

Kosova : Kojeli ; Saavedra, Malokaj, Fonkeu, Lutula ; Mukota (46e El-Boubsi), Meko, Hmimsa (64e Hammas), Afallah, Diasombé ; Benamar (70e Nkaji).

Arbitre : M. Magas.

Avertissements : Saavedra, Afallah, Jean-Philippe.

Exclusion : 56e Lutula (2j.)

Les buts : 51e Heddaji (1-0), 53e Garcia Rendon (2-0), 84e El Araichi (3-0), 85e Heddaji (4-0).