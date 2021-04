Arrivé il y a deux saisons au Stade Vedette où il a remporté un titre en D2 ACFF et la montée en N1, Dante Brogno a officiellement rempilé pour une troisième saison. Après le titre en D2 ACFF, le Carolo n’a pu diriger qu’un seul match en N1 avec les Verts. Annoncée ce vendredi, sa reconduction suit finalement une certaine logique. "Je n’ai jamais pensé partir", lance tout de suite l’ancien Zèbre. "Il existe une confiance réciproque et ça fait plaisir. On a envie de s’épanouir et d’apporter chacun sa pierre à l’édifice pour atteindre les objectifs."