Les Francs Borains n’y arrivent toujours pas et signent un triste 2 sur 18.



Les semaines se suivent et se ressemblent pour les Borains qui subissent une quatrième défaite en six matchs sur le même score, pour un maigre bilan de 2/18.

Si défensivement, cela reste raisonnable avec six buts encaissés lors de ces six dernières rencontres, offensivement c’est une catastrophe avec un seul petit but inscrit.

Pourtant, les hommes de Dante Brogno ont eu les occasions pour prendre l’avance ou revenir au score. (...)