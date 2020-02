Les Francs Borains ont, avec ce partage à la Raal, fait un grand pas vers le Graal.

Le championnat s’est-il joué ce vendredi soir avec le partage entre la Raal et les Francs Borains ? Avec huit points d’avance pour les hommes de Dante Brogno sur la Raal, et six sur Meux, on pourrait l’imaginer. "Sauf qu’il reste encore sept matches…" rétorque Dante Brogno. "On ne peut pas encore parler de titre."

Pourtant, son équipe a certainement fait la bonne affaire réduisant presque à néant les chances de titres de la Raal. Et pour y arriver, les Borains ont connu deux périodes à l’opposé avec une première équilibrée qui les a vus prendre l’avantage avec Gomis, alors qu’Habbas avait touché le poteau juste avant.

Et ensuite, leur deuxième partie de la rencontre fut très difficile et a vu d’ailleurs la Raal, récompensée, par une égalisation.

"Ils n’avaient plus rien à regretter, ils ont tout donné", lâche Lorenzo Lai, le capitaine qui a dû sortir rapidement en 2e période alors que Dante Brogno avait dû faire son premier changement relativement tôt. "Ce sont des faits de jeu avec des blessures et non de la fatigue due à l’intensité du match."

Les Francs Borains ne sont pas la meilleure défense de la série pour rien et ils l’ont démontré encore ce vendredi soir quitte à rendre une copie en deuxième période pas très belle avec un bloc défensif infranchissable.

"La 2e période était clairement pour la Raal mais vu les blessures, on n’avait pas forcément d’autres choix", concède Brogno. "J’ai d’ailleurs vu un Fileccia se sacrifier en se positionnant au back gauche alors que c’est plus un profil d’attaquant."

Dorénavant, les Borains ont les yeux fixés sur leur prochain adversaire. Sans euphorie. On a d’ailleurs entendu un Dante Brogno plutôt énervé en rentrant au vestiaire. "C’est surtout à cause des cartes pour rouspétances."

Alors que le mois de mars débute, les Verts auront sept finales à disputer pour décrocher le titre. "Peut-être moins", sourit Lai. "Mais, notre philosophie n’a pas changé : match par match. On est toujours premier et on a toujours huit points et six points d’avance mais nous restons seulement sur un deux sur six. Il n’y a pas de petits adversaires, on l’a vu ces deux derniers matches."