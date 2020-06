L'entraineur des Verts évoque le mercato actuel des promus en Nationale 1.

Depuis la fin actée du championnat, leur titre en D2 amateurs et leur montée en Nationale 1, les Francs Borains ne chôment pas sur le marché des transferts.

L'effectif 2020-2021 présentera un visage pour le moins différent par rapport à l'exercice précédent.

"On a effectivement 10 nouvelles recrues jusqu'à présent et on possède 17 joueurs de champ et deux gardiens", précise Dante Brogno. "Idéalement, il nous faudrait encore au moins un joueur pour chaque ligne mais nous suivons aussi des joueurs au profil polyvalent. Il n'y a que les gardiens qui ne peuvent joueur qu'au goal (rires)."

"D'autres joueurs vont arriver"

Le staff et le club continuent donc à travailler pour composer l'équipe la plus compétitive à un échelon supérieur. "On a dû pas mal changer l'équipe parce que la division supérieure impose des critères sportifs et certainement financiers même si pour, ces derniers, je ne m'en occupe pas. Nous sommes aussi dans une situation où les joueurs se proposent ou sont proposés par des agents. Nous devons faire le tri mais d'autres joueurs vont bien arriver ces prochains jours."

"Progresser ensemble"

Avec l'arrivée de Georges-Louis Bouchez à la tête d'un club où bossent déjà des personnalités rompues au foot belge, les Francs Borains peaufinent leur entrée aux portes du monde pro. "J’ai découvert depuis 12 mois un club des Francs Borains très bien sructuré. On a travaillé intelligemment. L’objectif était le Top 4 au terme de la défunte saison, on finit premier avec des statistiques en notre faveur. Et là automatiquement, on a bien fait les choses. Ce qui est bien dans ce club, c'est de prendre du plaisir avec des gens du football comme Roland Louf qui apporte son expérience, puis des membres du comité sportif tout aussi compétents. Notre collaboration est très bonne et tout se fait dans une gestion intelligente et bien structurée par raport à nos besoins. Du bon travail a déjà réalisé par ma direction. Je dois le souligner. L’arivée de George-Louis Bouchez montre l’envie du club de progresser tout ensemble. On démarre en Nationale 1 une nouvelle aventure."

Le noyau actuel est celui-ci: Dylan Botoko, Ahmed Bouchentouf, Drice Chaabi, Clément Deschryver, Nathan Durieux, Shaquille Dutard, William Ebosse, Loïc Fernez, Lilian George, Jean-Christian Gomis, Donovan Habbas, Lorenzo Laï, Valentin Lamort, Pierre Lavenant, Sébastien Locigno, Jonathan Mambabua, Lorenzo Stevens, Maxime Vandermeulen, Leandro Zorbo.