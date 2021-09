Francs Borains - La Louvière, c’est l’une des premières affiches de cette Nationale 1 ! Une série au cœur de laquelle on retrouvera trois équipes du Hainaut, cinq en Wallonie. Des formations qui devraient être en mesure de jouer les premiers rôles. Ce qui promet quelques belles passes d’armes. Dante Brogno, l’entraîneur des Verts boussutois, est la personne tout indiquée pour préfacer ce nouveau championnat.

L’ancien attaquant du Sporting de Charleroi ne pratique pas la langue de bois, il connaît l’ensemble des clubs et il a une vision juste du football. D’ailleurs, pour lui, les représentants hennuyers ne sont pas assez nombreux… "Il faudrait clairement plus de clubs de notre région", lance l’intéressé. "Je pense que la RAAL devrait nous rejoindre la saison prochaine. Ce sera une bonne chose. C’est important pour le Hainaut et pour la Wallonie."