Après trois saisons passées du côté du stade Vedette, Dante Brogno a décidé de quitter le club borain. "C’est un choix de vie", déclarait Dante. "Quand on ne veut pas se séparer sur le plan sportif, c’est dur. Maintenant, c’était une décision que je devais prendre pour ma vie privée. Aujourd’hui, s’il y a eu des embrassades et des larmes, c’est qu’on a réussi à apporter de la joie, du plaisir et un titre à ce club. Venir ici tous les jours, je l’ai fait avec plaisir. Je suis arrivé à un moment de ma vie où je devais faire un pas de côté."

Sur le plan sportif, la collaboration Brogno-Francs Borains restera donc un vrai succès. Pour le désormais ex-coach des Borains, on ne retient que des beaux moments. "On s’est qualifiés chaque année pour la coupe de Belgique, avec une équipe de D1 à la clé. On a bien évidemment été champions. Et puis, on a commencé cette année en Nationale 1 sur les chapeaux de roues : une 2e place à une unité de la place de leader, des débuts rêvés. Avec des petits moyens, on a réussi à accomplir quelques exploits."