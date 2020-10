“Humainement, c’était la meilleure décision”, lance directement Dante. “Tout le monde doit faire l’effort, pour enrayer et stopper cette crise. Après, sportivement, quand on a l’âme d’un compétiteur, on a toujours envie de jouer. Dans ce cas-ci, la santé prend le dessus. Cette décision est cohérente.”

Champions la saison dernière en D2 ACFF, les Francs Borains surfaient sur l’euphorie du titre en avant-saison. “Le confinement est passé plus vite avec ce titre et la préparation de notre arrivée en N1. Tout le monde a cru que le plus dur était derrière nous lorsque nous avons pu reprendre. On se rend compte aujourd’hui que ce n’était pas le cas, avec ce nouvel arrêt.”