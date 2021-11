Dante Brogno veut "faire trébucher l’Olympic" Mons Antoine Delvigne Ce dimanche au stade Vedette, les Francs Borains accueillent l’Olympic Charleroi. Préface d’un choc qui s’annonce plaisant avec le coach des locaux. © Ferriol

Trois sur neuf, voilà un bilan qui fait un peu tâche pour les Verts. Après un début de saison réussi, les hommes de Brogno ont faibli à l’extérieur. “On aurait pu gagner à Tessenderlo et au Patro, on a manqué d’efficacité”, commentait le coach du RFB. “On a donc perdu notre brevet d’invincibilité, qui est par contre toujours bien présent chez notre adversaire ce dimanche.”



Avec 14 points sur 24 possibles, les deux équipes sont au coude à coude au classement. “La seule différence, c’est qu’ils ont déjà réalisé cinq nuls. On a l’envie de réaliser une grosse rencontre et de mettre à mal leur série sans défaite. Pour cela, il faudra être solidaires face à un bloc compact. Si l’on gomme les erreurs individuelles et que l’on est plus efficaces qu’eux dans les 16m, on aura nos chances.”



Cette rencontre, le coach des Verts s’attend à la vivre “physique et tactique. Mais on va voir du jeu car les deux formations sont joueuses et portées vers l’avant. Pour les supporters, ce sera agréable. J’espère que ce le sera aussi pour moi !”



Seul gros point d’interrogation dans le noyau des Verts, le dernier rempart. Arrivé en semaine, Adrien Saussez pourrait déjà être aligné ce dimanche. “Je l’ai trouvé bien. Il a déjà participé à trois séances, en montrant ses qualités et son envie. Depuis sa cage, il arrive même à replacer nos attaquants, ce qui est un plus. On a une équipe assez jeune et taiseuse. Avoir dans le goal un gars qui dirige et peut devenir un leader, c’est un atout !”