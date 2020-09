Alors que les gamins de Luigi Nasca font le job en Coupe de Belgique, la direction vient d'attirer un nouveau trentenaire après l'arrivée de Alexandre Da Silva.

Les Montois ont fait revenir David Kalonji. A 31 ans, il revient là où il a fait ses classes avant de partir dans la région et d'évoluer en D2 ou D3. Après des expériences en Angleterre ou encore au Luxembourg, il était sans contrat et a décidé de lier sa destinée avec les Dragons.

"L’année dernière, il était titulaire en tant que professionnel dans l’équipe de Differdange, en D1 luxembourgeoise", explique Frédéric Herpoel, Président sportif du club. "David Kalonji a un profil que nous recherchions et a cet avantage de bien connaître le club et ses valeurs. Sa puissance et son expérience feront du bien pour encadrer nos jeunes joueurs. C’était une belle opportunité et nous sommes ravis de pouvoir l’accueillir chez nous !"