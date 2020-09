1.000 spectateurs au Tondreau, voilà quelques années que cela n'était plus arrivé ! Dès ce dimanche, et cela pour toute la saison, les Dragons pourront compter jusqu'à 1.000 supporters pour les encourager à domicile.



Cette dérogation de la Ville satisfait les dirigeants. "Très concrètement, 400 personnes pourront prendre place en T1, 400 personnes en T2 et 200 personnes en VIP. Au vu de l'engouement actuel, nous sommes évidemment très heureux de pouvoir accueillir plus de supporters. Nous remercions vivement le bourgmestre Nicolas Martin et ses services pour la bonne collaboration", explique la direction du club, emmenée par son Président Hubert Ewbank.

Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, l'Albert accueillera Schelde Serskamp Schellebelle ce dimanche à 16h au stade Tondreau pour son deuxième match de Coupe de Belgique, plutôt que de se rendre chez son adversaire. Le club du nord du pays a accepté la demande d'inversion du match. 100 supporters de Schelde Serskamp Schellebelle devraient faire le déplacement.