Mission accomplie pour les Chiconniers qui pourront se rendre samedi prochain à Namur nantis du statut du challenger qui n’aura rien à perdre, que du contraire. Un succès étriqué qui mit du temps à prendre forme tant les Carolos proposèrent une résistance opiniâtre.

Dangereux que par intermittence avant la pause, les locaux accélérèrent d’emblée le rythme dès la reprise et bien qu’ayant dû se séparer de leur capitaine, Druart, évacué en civière (ligaments ?), ils finirent par trouver la faille par le rentrant Losacco avant de frapper par deux fois le cadre. Nze eut bien l’égalisation au bout du pied mais son tir fila hors cadre.

Samedi prochain, Gosselies reprendra la même route, destination Saint-Ghislain cette fois, avec une détermination et une solidarité analogues. Benoît Paulet, averti également, n’avait rien à reprocher à ses ouailles. "Ce n’est pas un reproche mais une simple constatation. Pour un tas de raisons (suspensions, blessures, occupations professionnelles), l’équipe alignée manquait un peu de maturité et donc de clairvoyance mais n’est-ce pas le lot de la jeunesse ? Après un début de match compliqué, nous avions pourtant bien rééquilibré les échanges en fin de première mi-temps. La sortie de Thibaut, blessé, fut ensuite préjudiciable en termes d’expérience. Le fait de ne pas pouvoir aligner deux fois de suite la même formation nuit évidemment à la complémentarité."

Son collègue, Sébastien Wouters, était fatalement satisfait de sa soirée. "Trente points, nous voilà sauvés, je pense. Nous avions bien commencé avant de baisser en intensité. Nous irons chez le leader pour y faire bonne figure."

Quant à son président, Frédéric Hinnens : "Six sur six après une aussi longue interruption, que demander de plus ?"

Symphorinois : Polain ; Dassonville, Citron, Lombardo, Druart (50e Losacco), Goditiabois, Erculisse, Kwembeke (89e Minne), Strobbe (85e Mszanecky), Mairesse, Ulens.

Gosselies : Maricosu ; Santinelli, Meo, Kourouma, Thibaut (46e Thibaut), Giorlando, Bollens (83e Bennekens), Boumediane (60e Passalacqua), Swen, Caruana (50e Nze), Baynon.

arbitre : M. Vanackere.

avertissements : Kourouma, Druart, Kwembeke, Dassonville, Meo.

Exclusion : 90e+2 Swen (2j.).

les buts : 62e Losacco (1-0).