Quand on se fie au résultat d’hier soir, on pourrait croire que Mons est en pleine bourre en ce début de saison. Pourtant, avec un bilan de 6 sur 12, tout n’est pas rose. "Si on ne gagne que nos matchs à domicile, on n’avancera pas, déclarait Laurent Demol. À Aische, notre attitude n’était pas bonne. Je suis heureux d’avoir vu une réaction ce soir."

Du côté du milieu de terrain Yannick Loemba, on retenait d’ailleurs sa joie au coup de sifflet final. "Je préfère attendre qu’on ait gagné la semaine prochaine. Avec deux victoires d’affilée, on pourra vraiment lancer notre saison. Le groupe a un objectif, à nous de jouer partout comme ce soir pour y arriver."

Ce samedi soir, le jeu montois était de qualité. Offensivement, tout le secteur était à la fête, même si Curtis Kabeya était sorti du lot. Avec son triplé, l’attaquant montois savourait. "J’ai dû travailler pour y arriver. Ma forme n’était pas optimale, j’ai bossé pour être fit et au top. Évidemment, en planter trois est gratifiant mais sans la victoire, ça aurait eu un goût amer."

Avec 6 sur 12, les Montois sont donc loin de leurs objectifs. Au groupe de rectifier le tir dimanche prochain au Crossing Schaerbeek.

