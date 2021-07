Arnaud Smars et Nathalie Dumont

Samedi soir au stade Vedette de Boussu, les Francs Borains disputent leur premier match amical d’une préparation estivale qu’ils ont lancée le 19 juillet. Deux semaines plus tard, les Verts reçoivent Mouscron et son nouveau coach Enzo Scifo. Si la joute sera amicale, elle permettra donc d’avoir côte à côte deux des plus grandes personnalités du foot hennuyer : Brogno, Scifo.

Portrait croisé avec deux autres personnalités qui les connaissent par cœur : Walter Baseggio et Steve Pischedda (T2 du RFB).