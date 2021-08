A quelques heures de l'entame du championnat à Tournai en D3A ACFF, le RAEC Mons continue d'agiter le mercato.

Ce vendredi, les Dragons ont annoncé les arrivées de Luca Privitera (Union) et Zineddine Elatlassi. Ce dernier avait été battu par les Montois en coupe de Belgique et le 8-0 contre le BX Brussels.

Formé à Anderlecht et au sein de l’Académie JMG, là où des joueurs comme Jason Denayer ou Théo Bongonda ont évolué, le milieu de terrain a également joué à Zulte-Waregem, Waasland-Beveren, à Eupen, avant un passage en France et en D3 grecque, renseigne le club. De Grèce, il est revenu au BW Brussels avant d'être repéré par Mons en Coupe de Belgique. "Les qualités de Zineddine m’ont directement sauté aux yeux lors de notre match face au BX Brussels, en Coupe de Belgique. J’ai pu ensuite découvrir le parcours intéressant du garçon", explique Frédéric Herpoel, Président sportif du RAEC Mons. "Zineddine peut jouer à tous les postes offensifs. Vif et généreux dans l’effort, il saura très vite s’intégrer au noyau. Le RAEC Mons devra être un tremplin pour lui et nos différents contacts devraient lui permettre d’atteindre ses objectifs."