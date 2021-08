A quelques heures d'entrer en lice en Coupe de Belgique, le noyau des Francs Borains s'est agrandi avec deux nouveaux noms: Arthur De Bolle et Fosseny Toure.

Ces deux noms étaient déjà présents dans le groupe de Dante Brogno puisqu'en plus des amicaux, ils ont pris part au stage à Spa avec le club.

Gardien de 19 ans, Arthur De Bolle est prêté par Mouscron. "J’ai beaucoup apprécié l’ambiance dans le groupe, personne ne se prend la tête et la bonne humeur règne dans le vestiaire. C’est un club très chaleureux avec des ambitions et un projet qui me plaît", a-t-il confié sur la page du club.

© RFB

Fosseny Touré, a lui aussi 19 ans et un latéral gauche qui évoluait à Montfermeil FC 93. Il a aussi convaincu le staff et la direction. "Je suis un latéral rapide, puissant et combatif. J'aime le duel. J'ai été bien accueilli, j'ai trouvé un groupe sympa dans lequel je me sens bien."