À 28 ans, Emmanuel Lejeune est encore relativement novice dans le monde du triathlon sur longues distances. Venant de l’athlétisme, où il fut performant sur 5.000 et 10.000 m, le citoyen de Quiévrain n’a, il est vrai, franchi le pas que fin 2015, à Chièvres, où il s’aligna dans un total anonymat. Et encore, sur un “quart”. Mais, bon nageur et, bien sûr, excellent coureur, le longiligne athlète s’est transformé en honnête triathlète avec l’aide de son coach, un certain Luc Van Lierde, qui le conseille depuis juillet 2019.

Et, ce samedi 10 octobre, Emmanuel a signé sa première excellente performance sur mi-distance (1,9 km de natation, 90 km à vélo, 21 km à pied), terminant deuxième à Zadar (Croatie), derrière le Slovène David Plese (37 ans) et, surtout, devant l’Autrichien Michael Weiss (39 ans), deux habitués des podiums internationaux sur les épreuves Ironman.

Emmanuel, on vous imagine heureux de votre résultat à Zadar. Racontez-nous cette fameuse course en Croatie…

“Écoutez, je commencerai par vous avouer que je n’aurais pas dû m’aligner là-bas ! En effet, à mon agenda, figurait le demi-Ironman du Luxembourg, ce même week-end, mais l’épreuve a été annulée. C’est Luc Van Lierde, mon coach, qui m’a obtenu un dossard à Zadar, où il suivait d’autres triathlètes qu’il entraîne. Je m’y suis donc aligné et bien m’en a pris ! J’ai bien nagé puisque je suis sorti en troisième position, juste devant le futur vainqueur…