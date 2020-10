Un seul match au compteur en Nationale 1 (remporté face à Tirlemont), le début de saison des Francs Borains est chamboulé chaque semaine. Après le choc à Liège remis et le week-end bye en raison des matches de Coupe de Belgique, les Verts de Dante Brogno vont enchaîner un troisième week-end d’affilée sans disputer de match officiel. Seule la joute amicale contre Pétange au Luxembourg le week-end dernier était venue rompre la routine des entraînements, en raison d’un cas de Covid à Rupel Boom.

“C’est assez frustrant”, lance Lorenzo Laï. “On avait déjà connu une longue période d’interruption… Et là après la Coupe et un seul match de championnat, on est à nouveau à l’arrêt… En plus, quand on a appris les échos d’arrêt des séries amateurs, on a aussi craint pour la Nationale 1. Heureusement, ce n’était pas le cas mais finalement chez nous, tous les trois jours, c’est bouleversé.”