Après un troisième partage consécutif, le RAEC Mons est actuellement 10e.

Mons a-t-il vu trop grand pour cette véritable première saison après l’annonce de son retour ? Au vu des transferts réalisés cet été et l’effectif à disposition de Laurent Demol, la 10e place actuelle des Dragons en D3A ACFF n’est pas conforme aux attentes des observateurs. Et les joies de la victoire commencent à manquer chez les supporters. C’est bien simple, le dernier succès montois remonte au 17 octobre et le 2-3 signé au Pays Vert.

Bilan comptable, absences dans le noyau et mercato à venir, on fait le point (...)