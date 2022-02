"J’ai vraiment bien aimé le parcours avec la boue, les relances et les côtes dans le sous-bois, explique-t-elle. Je m’attendais quand même à plus de concurrence mais je suis contente car je n’avais jamais couru aussi long en cross. C’est une bonne préparation pour le cross d’Hannut. En hiver, je ne fais que du cross et je trouve ça super-amusant. Sinon, je m’aligne aussi sur la piste pour battre les records en été. Je fais du 1.500 et du 3.000 et j’aimerais reprendre le steeple aussi cette année."

De son côté, Grégoire Doison (DS) est resté dans le sillage immédiat de Thaddée Adam (Moha) pendant deux tours mais une petite chute au début du troisième tour l’a empêché de rivaliser jusqu’au bout.