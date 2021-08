Un profil de pivot mobile et un gaucher déroutant : Mike Ebui et Axel Lauwrensens ont des profils très différents. Pourtant, ils ont un point commun : le RFB avait besoin de ces profils !

Formé cinq ans à l’Inter Milan, Mike Ebui a connu le haut niveau en Italie. Après avoir tenté le Luxembourg, l’Allemagne et la Série D dans son pays formateur, le longiligne attaquant a signé au RFB avec l’intention de s’y imposer. Avec le stage derrière lui, le nouveau transfuge des Verts se sent déjà chez lui. "Le groupe m’a vraiment bien accueilli", confirmait Mike. "Le staff m’a déjà donné beaucoup de confiance. J’ai déjà tout ce qu’il me faut pour réussir cette saison."