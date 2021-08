Touchés et marqués par ce qu'il s'est passé au Tondreau, tant Saïd Khalifa, le coach d'Hornu, que Frédéric Herpoel ont tenu, ensemble, à mettre les choses au point.





Guidés par une longue amitié et un profond respect, ils ont voulu "mettre fin à l'incident et éviter l'escalade."





"Il commençait à y avoir de la violence gratuite sur les réseaux", se désole le coach hornutois. "Alors que moi, je ne souhaite que de la réussite au projet montois. C'était un match à haute intensité car pour mes joueurs, jouer au Tondreau, c'est quand même jouer dans le stade mythique de la région. C'était un plaisir de venir jouer ce match."





Tant chez les Dragons qu'au Léo, le discours était le même. "Tout allait bien jusqu'à une faute sifflée, de manière juste, à la 88e d'un défenseur d'Hornu", résument-t-il.





"Le match était superbe mais le fait qui a mis le feu au poudre ne correspond pas à nos valeurs", embraie Frédéric Herpoel.





C'est, en effet, après la faute sifflée que les choses se sont envenimées lorsqu'un autre Montois a sprinté 30 m pour venir mettre son grain de sel et faire dégénérer les quelques minutes qui restaient. "Cela, nous le gérerons en interne avec le joueur. Mais pour nous, l'incident est clos. Et nos relations avec Hornu étaient et sont toujours impeccables."

Depuis mercredi soir, il n'y a en effet pas eu d'attaque, contre-attaque par médias interposés.