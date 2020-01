La Montoise a repris la compétition, cinq mois après son forfait pour les Mondiaux de Doha, avec succès et un titre de championne LBFA du 1500m.

On avait laissé Elise Vanderelst en août quand elle avait dû mettre fin à sa saison en raison d’une blessure alors qu’elle chassait un chrono, plus qu’abordable, pour décrocher sa place aux Mondiaux de Doha, pour lesquels, elle avait, en outre, été repêchée par l’IAAF.

Cinq mois plus tard, la Montoise a repris la compétition avec bonheur lors des Championnats francophones d’athlétisme mais surtout avec succès en décrochant le titre francophone du 1500 m indoor (un podium sur lequel on retrouvait la Louviéroise Elodie Van den Abeele sur la 3e marche). « Je suis évidemment contente de la place », sourit la pétillante athlète du Moha qui bouclait ses examens ce lundi. « Moins du chrono (4:21.29), ce n’est absolument pas satisfaisant mais ce n’était pas une course relevée. D’un autre côté, reprendre avec une compétition plus tranquille, c’est aussi positif. Là, j’ai surtout pu remettre mes spikes sans avoir trop de stress. » (...)