Voilà deux semaines déjà qu’Emmanuel Lejeune est arrivé à Dubaï, où il s’alignera, ce vendredi matin, sur le demi-Ironman (1,9 km de natation, 90 km à vélo, 21 km à pied), première épreuve de l’année, avec Miami, pour les triathlètes spécialisés sur longues distances. Cinq mois après sa deuxième place à Zadar, en Croatie, le citoyen de Quiévrain a donc pris le temps pour s’acclimater à la météo des Émirats arabes unis, où le thermomètre affiche entre… 35 et 40° !

Emmanuel, vous étiez inscrit à Miami et vous voilà à Dubaï. Expliquez-nous votre choix…

“Les conditions de voyage et les règles sanitaires étaient beaucoup plus strictes pour un déplacement aux États-Unis avec, notamment, une quarantaine avant et après l’épreuve. Il y a quelques jours, Jan Frodeno n’a pas pu prendre l’avion pour la Floride parce qu’il n’était pas en possession d’une autorisation spéciale. Actuellement, voyager est très compliqué, même stressant. Alors, j’ai opté pour Dubaï. J’ai subi un test Covid avant de partir, je suis passé par Istanbul et je suis arrivé aux Émirats. Mais je ne suis pas le seul, croyez-moi !” (...)