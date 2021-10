S’il a certainement été déçu de la manière, le résultat lui, était positif. En effet, les Borains réalisaient un bon début de match et prenaient l’avantage rapidement par l’entremise d’Habbas en deux temps, suite à un centre de Lavenant. Mais, à partir de cet instant, ils commettaient de nombreuses approximations et subissaient les événements. Il fallait deux arrêts déterminants de Vandermeulen devant Nzinga pour préserver leur avance.



Peu avant la pause, sur un corner de Lavenant, Chaabi se montrait le plus prompt au milieu d’un paquet de joueurs pour doubler la mise.



Au retour des vestiaires, il n’y avait pas d’amélioration côté local, même s’il se créait deux belles possibilités par Lai et Ebui. Boom dominait son adversaire, mais était maladroit dans les dix-huit derniers mètres ou manquait de chance comme sur le bel envoi d’Abaz sur la transversale, sur lequel Vandermeulen était battu.

Le RFB assurait ainsi l’essentiel en remportant les trois points avant leur déplacement périlleux au Patro Eisden.



Fiche technique



Francs Boraiins : Vandermeulen ; Pejcic, Allouache, Chaabi, Abderrahmane ; Crolet (38e Lai), Niankou, Renquin (57e Lauwrenssens), Lavenant ; Ebui (68e Caufriez), Habbas (57e Tall).

Rupel Boom : Nolle ; Arrivas (76e Mrani), Augustynen, Geudens (76e Peeters), F. Polizzi ; Kanu, Monroy, Tshimanga, L. Polizzi (60e Abaz), Kyeremeh (60e Lukebakio) ; Nzinga.

Arbitre : M. Malhaise.

Avertissements : Chaabi, Pejcic, Ebui, Mrani.

Les buts : 9e Habbas (1-0), 41e Chaabi (2-0).