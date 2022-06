Dimanche, le RLC Hornu va de nouveau effectuer le long déplacement vers la province de Luxembourg pour retrouver Meix en finale du tour final interprovinciale, une semaine après avoir vu la première tentative stoppée à cause des intempéries. Et ce dimanche, tous les acteurs espèrent enfin pouvoir boucler cette longue saison. "En tout cas, on a scruté la météo et les prévisions indiquent qu’il fera sec. On devrait pouvoir jouer", sourit Said Khalifa, le coach de Hornu qui pourra compter sur un groupe au complet, avec le retour de Makinguet (suspendu). "Au pire, on pourra jouer sur leur deuxième terrain qui est un synthétique."