Entraineur des Francs Borains, Dante Brogno ronge son frein : "Espérer une pré-reprise au printemps" Mons Nathalie Dumont © TAM.be

Avec l'élimination de l'Olympic de la Coupe de Belgique, tout le foot amateur est désormais à l'arrêt complet.



A l’arrêt depuis octobre et la saison blanche décrétée, le RFB a déjà la tête à la saison prochaine. "On espère voir venir une pré-reprise en avril ou mai", lance le coach Dante Brogno. "Tout dépend de la situation sanitaire évidemment mais je ne vois pas les joueurs rester aussi à l’arrêt aussi longtemps. C’est plus que dangereux." Pour l’instant, aucune éclaircie n’est venue poindre le bout de son nez au stade Vedette ,même si le coach a pu revoir son capitaine et Nathan Durieux ce jeudi lors d’un meeting avec un partenaire. " Moralement, c’est difficile pour les joueurs, ça devient vraiment long", lance-t-il.