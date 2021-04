En Tunisie actuellement où il disputait les qualifications pour un 15 000 $ ce dimanche, Romain Faucon vit une première saison sur le circuit pro pour le moins compliquée et ce, à plusieurs niveaux.

Tout d’abord sportivement. Si le Montois a remporté son premier point ATP en début d’année lors de premiers tournois en Égypte, il l’a réalisé sans coach depuis sa séparation d’avec Pablo Abarca fin 2020. Un coach anglais était arrivé il y a quelques semaines à l’Académie Justine Henin, qui le soutient et où il s’entraîne, "mais on s’est rendu compte que ça n’allait pas", indique Christelle, la maman de Romain. "Et avant septembre, il n’était pas pensable vu les conditions sanitaires de faire venir à nouveau quelqu’un."

Le jeune joueur de 18 ans n’est toutefois pas allé seul en Tunisie puisqu’il est de nouveau coaché par David Leveau depuis peu. "Il s’entraînait seul mais ces séances n’étaient pas adaptées au niveau de Romain. À son âge, il est en pleine évolution et progression. Vu la situation, David, avec qui on était encore en contact, était un peu fâché et a finalement décidé de nous aider. Il a quitté son boulot pour reprendre Romain en qui il a toujours cru. D’ailleurs, les entraînements sont plus boostés désormais et quand on sait que les 15 000 $ s’apparentent à des 25 000 vu le plateau, c’est important pour notre fils."

Une cagnotte en ligne

Mais évidemment pour la famille et Romain, qui débute sur le circuit pro, le retour de David Leveau a un coût. "Justine nous aide mais nous aussi nous devons financer cette collaboration et la saison de Romain. Rien que pour les voyages, on parle de 50 000 € sur une année. Pour la Tunisie, ça représente par exemple 3 000 €. Malheureusement avec le Covid, il ne nous est pas possible d’organiser des soupers pour récolter des dons comme nous l’avons déjà fait. Nous avons alors décidé de lancer une cagnotte en ligne gérée par l’Académie de Justine Henin, avec l’aide de la Fondation Roi Baudouin et via ‘le Fonds des Amis Hopiness’. Tout montant égal ou supérieur à 40 € peut être déductible des impôts. On réfléchit aussi à d’autres initiatives pour faire connaître Romain dans la région et recevoir un peu de soutien supplémentaire."