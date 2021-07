En attendant la reprise des entraînements le 22 juillet avec le Sporting de Charleroi, Estelle Desilly enchaine les journées de boulot dans un supermarché à deux rues de son domicile tertrois.

Dès le 22 juillet, elle entamera alors une deuxième saison avec les Zébrettes. Un an après fait le grand saut vers la Super League, Desilly se plaît chez les Carolos. Et le changement de coach n’a pas été du genre à l’inquiéter. "Même si au début, j’étais un peu sur mes gardes. En fait, je n’ai connu que des hommes comme coach. Mais finalement, Aline Zeler a demandé à me voir personnellement, on a parlé, elle m’a confié qu’elle voulait me garder et le discours m’a plu."