La décision du CNS d'interdire toute compétition sportive jusqu'au 31 juillet au moins a des répercussions au niveau du foot hennuyer.

Alors que les championnats ont été définitivement arrêtés, se pose désormais la question de savoir comment va pouvoir reprendre le milieu du ballon rond.

La décision du Conseil national de sécurité d'interdire toute compétition jusqu'au 31 juillet, au moins, va obliger le CP Hainaut à revoir ses plans évidemment.





"La première décision sera d'annuler la prochaine coupe du Hainaut", lance Fabian Saussez, président du CP Hainaut depuis un an. "C'était déjà envisagé, ça le sera certainement. Généralement, elle débute le dernier week-end de juillet, c'était donc le 26 cette année. La retarder ne sera pas une solution. Quant aux finales de cette saison-ci, pour l'instant, tout était en suspend mais la faire jouer plus tard alors que les noyaux seront modifiés? Je doute que ce soit une option."





S'il y aura donc une case vide à la saison 2020-2021 dans le palmarès de la coupe provinciale, le championnat devrait normalement pouvoir commencer un jour.

En tout cas, on l'espère. "Même si on parle d'une année blanche jusque décembre pour les sports collectifs", se demande le boss du foot hennuyer. " Nous avons plusieurs plans en fonction de la possible date de reprise. Nous devons évidemment garder à l'esprit qu'il faut au moins trois-quatre semaines aux joueurs et équipes pour se préparer. Nous serons donc vite en septembre-octobre. Se pose aussi la question des vestiaires et des buvettes. Si dans un premier temps, certains diront que ce n'est pas indispensable, j'estime qu'il faut au minimum les vestiaires pour la reprise. Nous réfléchissons donc à plusieurs scénarios."





Si la crise a mis le sport à l'arrêt, en coulisses, ça continue de bosser. "Nous travaillons sur les règlements 2020-2021 que nous devrons soumettre aux clubs. D'habitude, cela se fait lors de l'AG mais comme ce genre de rassemblement est interdit, tout sera envoyé et nous donnerons un délai de réponse à chaque club."