Deux ans après la dernière Assemblée Générale du football hennuyer, le CP Hainaut a pu réunir ses membres à Jurbise. 103 clubs avaient répondu présents sur les 163 et ont, pendant une heure et demie, écouté les différents discours avec notamment une mise au point de David Delférière sur différentes polémiques comme le montant des Labels et avec à la fin une mise à l’honneur de Paul Marchal, membre du CP atteint par la limite d’âge. À ses côtés, dans la salle, les boss des CP Brabant et Namur avaient aussi été invités à cette AG que les comités étaient heureux d’avoir rejoint vendredi soir. "C’est comme une rentrée scolaire après deux ans de privation de contacts", s’esclaffe Fabian Saussez, le président du CP Hainaut.

Monsieur Saussez, vous étiez impatient de les revoir ?

"Dans chaque province, on forme une famille. Ca fait toujours plaisir de revoir ces visages. Malheureusement, on n’a pas pu l’organiser comme on voulait. D’habitude, chaque club peut venir à plusieurs. Cette fois, nous n’autorisions qu’une seule personne par club. Certains ont été déçus mais on espère que la saison prochaine, on puisse repartir sur une AG plus traditionnelle."

Ca veut donc dire qu’on peut être optimiste. Le foot provincial va pouvoir reprendre ses droits ?

"En tout cas, moi, Je suis optimiste et j’y crois. La vaccination marche bien, j’ai bon espoir qu’on puisse jouer même si je pense qu’on assistera tout de même à des remises avec des cas covid. Il y a un protocole qui est en train d’être élaboré au niveau des instances gouvernementales à ce sujet."