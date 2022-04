La délivrance était énorme pour les troupes de Quentin Archambeau lorsqu’Antonio Dionisio a sifflé les trois coups de sifflets, signifiant la victoire 2-1 contre et synonyme de titre en P2B.

Après avoir eu une petite opportunité la semaine dernière à Honnelles, les Flénusiens n’avaient pas loupé cette occasion d’être sacrés à la maison devant une belle assistance et les jeunes du club qui avaient défilé avant l’entame des débats.

Avec un petit band venu rythmer les 90 minutes avec ses percussions, le public a alors pu aussi se lâcher au moment de lever les bras au ciel avec cette 23e victoire en 27 matches de championnat.

"C’est énorme, c’est une concrétisation", lâchait avec enthousiasme Arno Ouzrouhene, l’auteur du 2-1. "On a été premier toute la saison, on a été la chercher alors que tout le monde voulait nous faire tomber. C’est un travail d’équipe. On a toujours répondu présent. Malgré cette pression, on est arrivé à se surpasser chaque week-end. On a été solide."