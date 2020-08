Depuis la reprise des tournois, Romain Faucon ne cesse d’enchaîner les belles performances avec, notamment, une finale au tournoi prestigieux du Bercuit et une nouvelle victoire au Set Wahis ce week-end après celle obtenue à La Hulpe.

"Au Bercuit, j’ai en plus été victime d’une chute dans le troisième set à 2-2. Ma jambe a commencé à se pétrifier et j’ai notamment ressenti des crampes. J’ai pourtant eu des opportunités de le breaker à 0-40. C’était un beau parcours, j’avais battu des séries A et internationales comme Julien Dubail ou encore Simon Beaupain."

Désormais, place au repos et à la récupération pour ce joueur classé à la 44e place du classement ITF.