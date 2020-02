C’est la semaine de vérité pour les Francs Borains. Après avoir défié Meux demain, ils iront à la Raal et on y verra forcément plus clair dans la course à la montée en D1 amateurs.

"C’est vrai mais cette semaine ne sera pas pour autant décisive parce qu’il restera une dizaine de matchs après et beaucoup de choses peuvent arriver, analyse Leandro Zorbo. On prend donc les matchs les uns après les autres. On veut faire les choses correctement, même si on sait que ça ne sera pas facile."

Le match face aux hommes de Marco Casto présente un double intérêt : celui de larguer plus encore l’adversaire du jour et de garder les cartes en main avant d’aller au Tivoli.