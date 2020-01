Diagnostiqué comme atteint de la maladie d’Osgood-Schlatter, on pensait sa saison terminée

Alors qu’on croyait sa saison terminée, Thomas Wildemeersch a participé au match amical disputé avec le RFB face aux Français de Marcq. Le jeune médian prêté par le Sporting a été diagnostiqué atteint de la maladie d’Osgood-Schlatter et seul le repos pouvait l’aider.

Mais ne sentant plus rien ces derniers temps, il a repris le chemin des entraînements et s’est même testé en amical.

Plus que la joie d’avoir marqué un but, c’est sans doute la sensation de bonne santé qui a dû lui faire le plus plaisir. Voilà donc, si on veut, le premier renfort du mercato pour les Boussutois.