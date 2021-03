Après Sandro Cordaro, Dorian Dervitte, Alex Da Silva, Georgios Kaminiaris... voici à nouveau deux anciens joueurs de D1 intégrés au projet de la Renaissance Mons 44.

Mais avec Arnor Angeli et Maël Lepicier, accompagnés par Laurent Demol comme successeur de Luigi Nasca, ce sont trois anciens Dragons qui font leur retour au Tondreau. Si le projet du club reste ciblé sur les jeunes et le vivier interne, l'expérience de l'équipe qui se dessine vaudra à coup le coup d'oeil en D3 ACFF. Bref, l'équipe aura fière allure.

Autant dire que les promesses de grandes annonces du club pour ce vendredi midi ont été tenues.

A la baguette, Frederic Herpoel et le comité sportifs ont réussi leur coup tant sportivement qu'au delà du terrain avec ces trois figures.

Monsieur Herpoel, ces trois arrivées et la nomination de Laurent Demol, c'est clairement un joli coup dans votre projet.

"Avec ces arrivées, on valide surtout le projet sportif. Il était au départ de ramener une vie au stade et aussi de toucher le plus de supporters possible en rappelant la nostalgie de l'époque de D1. Mais ensuite, dans notre projet, on demande aussi de l'implication de chaque joueur en plus de la qualité de chaque individu. Cette implication est importante notamment auprès de la Dragon's Academy. Je suis intransigeant avec les formateurs de notre école de jeune pour former ces gamins pour la N1. Il faut donc avoir cette expérience de ce niveau à leur apporter."