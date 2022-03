L’effervescence monte petit à petit au Symphorinois pour le derby contre la Renaissance Mons samedi. Une réception que les Chiconniers espèrent réussie tant sur le plan comptable sportivement qu’en tribunes.

Cette affiche du week-end, ce sera aussi le dernier derby en tant que président pour Frédéric Hinnens. Miné par des soucis de santé depuis plusieurs années, le big boss symphorinois a annoncé rendre son tablier en fin de saison, bouclant 14 années de présidence chez les Chiconniers.

À quelques heures du match, entretien avec un homme (ancien joueur ayant évolué jusqu’en promotion) sans langue de bois, maniant avec parcimonie, les petites piques envers son voisin montois.

Monsieur Hinnens, vous sentez l’engouement autour de ce match ?

"Pas forcément. Je suis un peu déçu. Mais c’est aussi lié aux résultats sportifs. Même si nous, nous avions annoncé viser le maintien et un peu plus là où à Mons, on affichait des ambitions de montées. (...)