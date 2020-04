Le dépot de fusion était prévu pour le 15 avril.

Le projet de fusion entre les Francs Borains et le RAQM était sur les rails depuis pas mal de semaines, sous l'impulsion notamment politique et surtout de la Ville de Mons. C'est pourtant de ce côté-là que le bât a blessé ces derniers temps et qui a eu raison de la volonté des deux clubs de s'unir et de ne faire qu'une grande entité dans la région de Mons-Borinage.

Malheureusement, aucun dossier de fusion ne sera rentré dans les temps. Le RFB a en effet annoncé ce samedi 11 avril dire non à la fusion et s'en est expliqué plus longuement dans un communiqué. La raison du retournement de situation, ce sont des "promesses verbales qui ont été revues à la baisse."

"Le Conseil d’Administration du RFB réuni en urgence ce vendredi soir, a pris unanimement la décision irrévocable de mettre fin au projet de fusion avec le RAQM, et ce à quelques jours de la date butoir du 15 avril 2020.

Depuis le mois de février 2020, des négociations étaient en effet en cours entre les 2 clubs et les représentants politiques de la Ville de Mons et de la Commune de Boussu.

Les parties avaient exprimé la volonté commune de mettre en place ce projet ambitieux d‘un grand club dans la Région de Mons Borinage ; les avancées furent réelles et l’aboutissement très proche.

Cependant, le RFB en tant que club pleinement responsable vis-à-vis de ses supporters, de ses collaborateurs et de ses partenaires, a eu comme leitmotiv dans les négociations de ne pas s’engager définitivement sans des garanties formelles et écrites du monde politique, et plus particulièrement de la Ville de Mons.

Privilégier et sauvegarder à tout moment les intérêts supérieurs du RFB a toujours été le mot d’ordre de ses dirigeants.

Or, force est de constater que depuis plusieurs jours, certaines promesses verbales ont été revues à la baisse dans les faits, ce qui a eu pour effet de rendre le futur projet beaucoup moins fiable, mais aussi de rompre la relation de confiance entre les parties.

Ce sont donc les raisons pour lesquelles le Conseil d’Administration du Royal Francs Borains a pleinement pris ses responsabilités en décidant de mettre fin aux discussions."

Malgré cet échec, le RFB a tenu à formuler des remerciements.

"Le RFB tient malgré tout à remercier les administrateurs du RAQM, et en particulier leur Président, Monsieur Hubert Ewbank, pour l’excellente collaboration et la transparence totale qui fut de mise au cours des négociations qui ont été menées entre les 2 entités sportives ; tout comme le RFB tient également à remercier le travail anticipatif de préparation qui a été réalisé par plusieurs collaborateurs des 2 clubs."

L'avenir du club

Les Verts se veulent toutefois toujours ambitieux malgré l'échec de ce projet.

En effet, champions de D2 amateurs et promus à l'échelon supérieur, les Francs Borains entendent continuer à faire grandir leur club.

"Dès ce jour, les dirigeants du RFB s’attellent à mettre en place un nouveau projet motivant et dynamique, afin de continuer à grandir sur son site de Boussu.

En la matière nous pouvons déjà annoncer la mise sur pied d’une société d’investissement qui permettra à tout un chacun de devenir actionnaire de notre club de cœur. Des renseignements complémentaires à ce sujet seront communiqués dans les semaines à venir."

Et maintenant?

Avec cette fusion, c'est Solre-sur-Sambre et d'autres équipes dans les séries provinciales qui espéraient grimper d'un échelon si Quévy-Mons ne s'inscrivait plus en D3A amateurs.

Assuré de son maintien dans cette série, les Montois pourraient y rester mais le RAQM a vu énormément de joueurs partir ces dernières semaines et renforcer d'autres équipes.