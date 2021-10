Ne dites pas à Geoffrey Coupé qu’il est de retour. Car l’ancien coureur pro est toujours resté dans le monde du vélo. "Ce sport, c’est ma vie", rappelle-il d’entrée de jeu. Mais, l’an prochain, il sera à nouveau dans les pelotons de l’élite, avec une nouvelle formation continentale UCI, Geofco-Dolticini. "Geofco pour le nom de ma société et avec le partenaire Doltcini, un équipementier pour lequel je suis représentant depuis longtemps", explique-t-il. "Nous comptons avoir un noyau de seize coureurs. Avec dix espoirs et six élites."

Pour l’instant, trois coureurs ont été annoncés. L’ancien pro Julien Mortier, qui va tenter de se relancer après son accident de la fin de saison 2019. (...)