Chaque club de nationale doit aujourd’hui disposer d’un accueillant pour les arbitres, et il n’est pas toujours très facile de trouver la bonne personne pour remplir au mieux la mission.

Aux Francs Borains et à Quévy-Mons, on n’a pas le problème : Grégory Merken est l’homme de la situation. À 48 ans, le père de famille dourois s’occupe des directeurs de jeu au RFB depuis deux ans, et vu les problèmes de santé de son papa Jean-Louis, il a assumé sa succession au stade Tondreau.

"L’arbitrage a toujours été une passion, mais c’est probablement parce que je suivais mon père partout quand j’étais gamin et qu’il arbitrait. J’ai moi-même joué à Cuesmes jusqu’à mes 15 ans et là, en plein milieu d’un match, j’en ai eu marre d’entendre les arbitres se faire insulter. J’ai quitté le terrain. Et j’ai entamé une formation pour entrer dans cette famille si particulière."