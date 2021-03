Déjà présent dans le staff des Ladies de l’USGTH, Guillaume Dinant devient l’entraineur principal du nouveau projet montois. A 40 ans, il dispose du diplôme UEFA B et suit les prérequis pour passer l’étape suivante.

Après avoir connu le succès avec le Fémina White Star, qu’il quitta avant que le club bruxellois n’atterrisse en Super League, il est prêt à faire évoluer le club de Mons.

"Je suis impatient de commencer cette nouvelle aventure", s’enthousiasme celui qui avait aussi été interprète avant la fin de ses études à l’EI au RAEC Mons. "C’est une sorte de retour pour moi car j’ai aussi foulé le centre de formation en tant que coach des jeunes à Mons. C’est un projet intéressant et très motivant. Le but est de péréniser l'équipe féminine, de vraiment servir de référence dans la région notamment en termes de formation et pourquoi pas récupérer toutes les filles de la région parties ailleurs."

Comme pour l’équipe de D3 ACFF, la direction montoise a voulu s’attacher les services de Montois. C’est aussi dans ce sens qu’il sera accompagné de Vanessa Kerckhofs. Cette ancienne joueuse du RAEC Mons quitte Soignies Sports où elle occupait le rôle de coordinatrice de la section filles.