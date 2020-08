Alors qu'il n'avait pas réussi à trouver un accord avec les Francs Borains pour continuer l'aventure, Hedy Chaabi s'est trouvé un nouveau port d'attache.

Le frère de Drice, qui est lui toujours bien au Stade Vedette, s'est engagé avec le FC Rot-Weiss Erfurt, en Allemagne.

En D5 allemande, le joueur de 24 ans, arrivé à Boussu en 2016, retrouvera un ancien de la maison boussutoise Abou Ballo.

Les Francs Borains l'ont remercié pour les saisons passées au club: "Il est l'un de nos joueurs les plus emblématiques ces dernières années. Par ses buts et ses assists, Hedy Chaabi a contribué activement aux deux montées récentes du RFB. Le club remercie Hedy Chaabi pour ces magnifiques saisons et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière !"