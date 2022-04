Il n’était pas écrit que la RUS Hensies serait championne aussi facilement en début de saison. Dans une P3B à deux vitesses, les hommes de Jérémy Konarski ont tout simplement été les meilleurs mais surtout les plus réguliers. "Je n’ai jamais vécu pareille saison", confirmait Aymeric Baneton, capitaine d’Hensies. "Dans une carrière, ça peut même ne jamais arriver, alors on profite. Ne compter que trois nuls et une seule défaite sur 25 matchs, c’est presque trop beau. Je pense que maintenant, plus rien ne peut nous arriver. Dans les têtes, la saison est un peu finie mais on sait qu’il faut finir le job proprement." (...)