Écrire que nous avons assisté hier à une joute de haut niveau de P1 entre des formations classées en haut de tableau serait assurément travestir la vérité tant le spectacle proposé fut de qualité plus que moyenne. Aucun des deux adversaires ne semblait en effet décidé à se découvrir outre mesure et le football académique restait le plus souvent absent des débats. Sur un joli coup de tête de Fretin, Belœil, sans doute un peu plus fringant, ouvrait la marque pour les visiteurs sans que l’on trouve vraiment à y redire.