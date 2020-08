Après s’être renforcé en quantité et en qualité lors de ce long mercato, Said Khalifa ambitionne de jouer le haut de tableau pour cette saison.

“Sur papier, j’ai à ma disposition un noyau qui jouerait le haut de tableau en D3 Amateurs. Seulement, nous sommes en P1 ! Tout le monde connait cette série particulière, où le dernier peut battre le premier. Dix équipes joueront le titre cette saison. Il n’y aura qu’une place à prendre et nous devrons nous battre pour devenir cette équipe."

Avec la manière

Même si aller chercher le titre reste l’objectif majeur d’Hornu, le coach du Léo n’entend pas renier ses principes de jeu. “Je ne veux pas gagner sans la manière. Si on venait à s’imposer en jouant mal, je serais le premier à taper du poing sur la table. Si je suis un bon formateur, mes principes sont sensés apparaitre sur le terrain. Le but d’Hornu sera de proposer du jeu, tout en étant efficace. Il faudra trouver le juste milieu.”

Apprendre de ses erreurs

A Hornu, on assume tout : de l’envie d’aller chercher le titre aux paris loupés de la saison dernière. “On a fait des erreurs, en faisant confiance à des gars qui n’ont pas la motivation de joueurs de foot. Quand on dispose d’un noyau de 25 joueurs en début de saison et que l’on se retrouve à 13 en décembre, c’est qu’il y a un problème. Ces attitudes nous ont permis de pointer les éléments à remplacer, pour construire un noyau compétitif et intelligent. On a transféré des joueurs revanchards, intéressés par la situation attractive de notre club. On ne revivra plus cette situation !”

Cette présaison s’allonge. Du côté d’Hornu, on monte tout doucement en puissance. “On sera prêts pour le début de la saison et l’arrivée de la Coupe”, assure Said Khalifa. “Notre système se peaufine, la condition physique approche d’un état optimal. Une chose est certaine, Hornu sera prêt à se battre cette saison !”