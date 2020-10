Il s’en est fallu de peu pour que les Chiconniers reviennent au score au RCS Brainois (1-0).

D’abord dominée durant une bonne partie de la première mi-temps, l’équipe visiteuse a finalement commencé à construire et à se procurer plusieurs opportunités devant le but, surtout sur coups de pied arrêtés. Mais les Symphorinois n’ont pas réussi à trouver le succès et à faire trembler les filets brainois.

Petite déception pour Jonathan Citron qui, malgré la bonne prestation de son équipe, regrette le manque d’efficacité. "Le seul souci que l’équipe a eu, c’est la finition. Je suis certain que si on avait marqué une fois durant ce match, on aurait pris le dessus total de la rencontre", explique-t-il. Un problème qui va très certainement être travaillé durant les séances d’entraînement de la semaine qui arrive.

Comme un goût de trop peu, Baptiste Ulens, le tireur de coups francs de l’équipe symphorinoise, fait abstraction du score et s’enthousiasme de la prestation et du mental de ses coéquipiers. "Il faut retenir le positif. Au final, nous avons eu beaucoup d’occasions et une bonne mentalité à la reprise. On peut déjà voir qu’il y a une évolution par rapport aux deux matchs précédents." Une défaite de plus pour les Hennuyers donc, mais la prestation de l’équipe symphorinoise reste encourageante et pleine de promesses pour les futures rencontres du championnat.