Le 24 avril 2020, la scène avait fait le buzz à travers tout le pays : Georges-Louis Bouchez sortait des tribunes du stade des Francs Borains et s’avançait telle une rock star vers le rond central, devenu une tribune de presse pour l’occasion, sous une musique de Queen. Instauré président du club alors promu en nationale 1, le Montois assumait là sa première fonction présidentielle.

Un an après son arrivée, le président de parti de 35 ans savoure toujours autant la réalisation “d’un rêve de gosse”.

Georges-Louis Bouchez, cette entrée sous une musique de Queen, ce n’était pas un peu trop ?

“On n’avait pas répété la mise en scène. On avait été assez pro vu les règles du Covid et, vu la disposition, je devais de toute façon venir de derrière. L’entrée en musique, on y a pensé un peu avant la conférence de presse. On s’était dit : on a été titré et la saison s’était arrêtée brusquement. Il y avait deux communications dans cette mise en scène et, évidemment, sur les réseaux sociaux, selon les détournements, certains en ont fait leur beurre. Finalement, grâce à ça, toute la Belgique a été mise au courant en une demi-journée. Si ça en a amusé certains et que nous, ça nous a fait de la pub, je suis content.”