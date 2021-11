Le match RAEC Mons-RUS Binche était classé à risque et à raison.

Poussées par de fervents supportrices, les deux équipes ont fait leur job sur le terrain avec la victoire binchoise au bout des 90 minutes. Mais en tribunes, la première période a été rythmée par des jets de fumigènes de parts et d'autres. "On s'attendait à ça.Il y a une haine entre les deux kops depuis des mois", explique Gillian Hermand. "D'ailleurs, ça avait un peu commencé avant le match même. On avait pris la décision d'écarter nos jeunes."

Des mesures avaient été prises comme il est prévu pour ce genre de match à risque mais elles n'ont pu éviter les blessés. On évoque d'ailleurs le nombre de trois blessés du côté des supporters montois "dont l'un aurait la main arrachée. En tout cas, il pourrait perdre des doigts", nous indique-t-on à Mons qui pointe du doigt les supporters binchois. "Ils sont venus bien équipés. Je n'avais jamais vu ça dans un camp visiteur. Celui qui a eu la main arrachée a, en fait, ramassé une bombe agricole venue du camp binchois. Et elle a explosé."





Du côté binchois, contacté, on estime que les supporters binchois ne sont pas à l'origine de ces blessures. "Selon notre chef de sécurité qui tient ça de la police de Mons, ils se sont blessés avec leur propres engins pyrothechniques", confie Laurent Vanduille. "Selon nos informations, des ultras de Lens ont rejoint les Montois et il y a aussi eu un souci avec une barrière. Ce qui pose un peu la question de sécurité. Ensuite, on l'a vu, la police est rapidement intervenue chez eux."





Il est vrai que dès l'arrivée de la police, le calme a repris ses droits pour laisser place au foot même si cette ambiance électrique a été vécue dans tout le stade. "Il y a eu des jets de fumigènes des deux côtés et ça, c'est totalement inacceptable. Si sanction on doit prendre, on le fera", nous indique-t-on à Mons. "On va aller voir nos supporters mais depuis les incidents à Tamines, je pensais que des mesures auraient été prises à Binche. Je précise que je ne vise que certains énergumène à Mons. Nous avons la chance d'avoir de magnifiques supporters, parmi les plus fidèles du pays !"





A Binche, on explique être "un club responsable. Si communication envers nos supporters doit suivre, on le fera." La direction de Binche l'avait d'ailleurs fait après le match à Tamines.