Il n’a fallu que quelques jours aux dirigeants flénusiens pour retrouver un capitaine à leur navire. C’est Jean Colinet, ex-coach à Waterloo, BMH2 ou encore assistant à Alost (D1) qui s’est installé sur le petit banc lors du match de vendredi passé à Waremme (75-72).

Qu’avez-vous pensé du niveau affiché par votre nouveau groupe ?

"On a affronté une équipe de Waremme qui n’était franchement pas mauvaise et qui a sorti quelques belles séquences de basket. Pour notre part, on a grandi dans le match."

Vous n’avez évidemment pas eu le temps d’imposer votre griffe…

"Cela ne va pas tarder. Je compte être compétitif dès cette semaine pour le derby contre Quaregnon."

Un des défis sera aussi de rentrer dans le rôle du patron.